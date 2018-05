O 'tiki-taka' de Miguel Cardoso que derrotou o Sp. Braga

Para fazer uma desintoxicação das polémicas dos últimos dias nada melhor do que falar, por breves momentos, do lado belo do futebol. O ‘tiki-taka’ de Miguel Cardoso foi decisivo para a vitória do Rio Ave sobre o Sp. Braga. A qualidade dos vila-condenses surpreendeu os Guerreiros, que após o pontapé de baliza de Matheus nem ‘cheiraram’ a bola até ao golo de Tarantini.