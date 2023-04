A carregar o vídeo ...

A conquista da Liga Revelação no dia da Revolução de Abril, 25, em ano de estreia dos sub-23, marca o início de uma "nova era" no Estrela da Amadora, com o primeiro título desde a 'refundação'. Disso mesmo deu conta a Record Paulo Lopo, presidente da SAD tricolor. Falámos também com Nuno Marques, treinador adjunto, e Michel, jogador.