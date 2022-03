A carregar o vídeo ...

Record esteve esta segunda-feira presente no treino da seleção da Macedónia do Norte, no estádio do Dragão, na véspera do jogo decisivo contra Portugal na final do playoff europeu de acesso ao Mundial'2022. Já é possível ver a presença de alguns elementos que estarão a ser preparados para uma coreografia conjunta nas bancadas do recinto antes de ser dado o apito inicial.