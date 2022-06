A carregar o vídeo ...

Portugal treinou esta sexta-feira à tarde na Cidade do Futebol, com vista ao jogo de domingo, com a Suíça, para a Liga das Nações. Vitinha foi a novidade na sessão de trabalhos, após ter estado infetado com Covid-19. Os titulares no empate de ontem diante de Espanha ficaram a fazer recuperação no ginásio, assim como Cristiano Ronaldo. [Vídeo: Record]