A carregar o vídeo ...

Lesionado desde 26 de novembro, Eden Hazard pode estar perto de regressar aos relvados. O Real Madrid ainda não deverá contar com o internacional belga no clássico com o Atlético Madrid, este sábado, 1 de fevereiro, mas etas imagens mostram bem que Hazard já trabalha com intensidade para voltar a 100%.