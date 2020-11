A carregar o vídeo ...

Depois da mensagem que deixou nas redes sociais na quarta-feira, José Mourinho voltou esta quinta-feira a falar de Diego Maradona. Foi após o triunfo do Tottenham diante do Ludogorets, numa declaração bastante emocionada do técnico português, na qual revelou que o argentino tinha sempre o cuidado de lhe ligar quando perdia algum jogo importante.