O tributo emotivo de Bruce Springsteen aos profissionais de saúde e vítimas da pandemia

A carregar o vídeo ...

Bruce Springsteen decidiu homenagear os "trabalhadores da saúde e da linha da frente, aqueles que perderam entes queridos e os que estão a sofrer e a morrer" por causa da pandemia. Com a esposa Patti Scialfa, o norte-americano cantou e tocou a música 'Land of hope and dreams' [Terra de esperanças e de sonhos], que que o próprio escreveu em 1999, e proporcionou um momento emotivo no Instagram que vale mesmo a pena ver.