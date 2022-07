O 'trick' de Gustavo Ribeiro que valeu o pódio em Roma

A carregar o vídeo ...

O skateboarder português Gustavo Ribeiro iniciou este domingo a qualificação olímpica para Paris'2024 com o terceiro lugar no Roma Pro, a cuja final chegou com o melhor registo entre os oito melhores. O oitavo classificado em Tóquio'2020, na estreia olímpica da modalidade, concluiu o seu desempenho com 261.40 pontos, com um 'run' de 81.40 e dois 'tricks' de 92.99 e 86.99.