O triplo de Luka Doncic que deixou todos boquiabertos

A carregar o vídeo ...

Na sua terceira época de NBA, Luka Doncic é já uma certeza no campeonato norte-americano de basquetebol. E se os seus números normalmente elevados e as atuações de valia são também uma certeza, os lances mágicos como este, diante dos Sacramento Kings, também o são... Nesta partida, refira-se, o esloveno acabou com 23 pontos, 8 ressaltos e 10 assistências, sendo que este foi curiosamente o único triplo que acertou dos sete que tentou.