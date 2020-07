O 'tweet' do momento em Espanha: «O LeBron treina de máscara e alguns 'asfixiam' por ir ao pão com ela»

A carregar o vídeo ...

Tal como no nosso país, o uso de máscaras de proteção tem levado a muitas queixas em Espanha por causa da falta de conforto com aquele adereço. Ora, farta dessas queixas, uma conta na rede social Twitter decidiu pegar no exemplo de LeBron James para mostrar que quando é necessário tudo se consegue. "O LeBron pode treinar com máscara mas a alguns 'asfixia' imenso quando saem de casa para ir ao pão", pode ler-se no 'tweet', que mostra ainda o treino do craque dos LA Lakers devidamente protegido.