Râguebi: jogador interrompe assistência médica para fazer uma placagem fulminante

É o que se chama 'dar o corpo às balas'. O encontro entre Espanha e Japão, em râguebi de sete, estava perto de chegar ao fim quando a seleção espanhola vencia por 14-7, e eis que se deu origem ao momento da partida. Num contra-ataque, um jogador nipónico julgava que só se tinha de preocupar com os adversários que estavam atrás de si, mas esqueceu-se de Francisco Hernández, atleta da formação europeia, que estava a receber assistência... mas que rapidamente a abandonou para impedir o 'touchdown' japonês com uma placagem, no mínimo, fulminante. [Vídeo: YouTube]