As Federações de Futebol de Portugal e Espanha oficializaram esta sexta-feira a candidatura conjunta à organização do Mundial'2030, em cerimónia realizada em Madrid na presença dos chefes de Estado e de Governo dos dois países.O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o Rei Felipe VI trocaram simbolicamente as camisolas nacionais das duas equipas com o seu nome inscrito.