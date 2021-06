O vídeo da seleção espanhola que está a indignar as redes sociais no país vizinho

A carregar o vídeo ...

Continua a dar que falar aquilo que Espanha entendem como indiferença dos jogadores da Roja para com o apoio popular. Depois das cenas vistas em Sevilha, este sábado dá que falar no país vizinho um vídeo captado à saída de um restaurante em Madrid, no qual é possível ver-se que apenas quatro dos 23 convocados por Luis Enrique decidiram parar para dar um autógrafo a um adepto em cadeira de rodas que os esperava.