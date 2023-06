A carregar o vídeo ...

A Seleção Nacional de sub-21 defronta na quarta-feira a coanfitriã e estreante Geórgia, eventualmente com opções fortalecidas, no início do Grupo A do Europeu da categoria. Apoio não faltará a Portugal dos mais variados quadrantes. Esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol divukgou uma campanha promocional da FPF com tema dos Way 45, a banda de Rafael Leão.