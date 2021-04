A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton divulgou um vídeo no Instagram para falar da sua saúde e autoestima. Numa longa mensagem partilhada com as imagens depois de um treino matinal, o sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1 confessou que nem sempre se sente bem consigo próprio. E Cristiano Ronaldo não ficou indiferente...