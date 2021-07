O vídeo de Leo Messi que deixou fã de 100 anos emocionado

A carregar o vídeo ...

Don Hernán é, aos 100 anos, um dos adeptos do momento na história, tudo por conta da sua história de paixão por Leo Messi, que se tornou viral na Argentina. Como fã de futebol e de La Pulga que é, Hernán tem por hábito apontar no seu caderno sempre que este marca um golo e a história acabou por chegar aos ouvidos do próprio craque, que não deixou de o saudar, com um vídeo que deixou o destinatário (e também o seu neto Julíán Matrangelo, o responsável pela divulgação da história) visivelmente emocionado. É impossível também não ficar emocionado...