O vídeo de McGregor que levou Sergio Ramos a convidá-lo para treinar com o Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Conor McGregor publicou uma sequência de vídeos no Instagram onde mostra vários remates e pediu a opinião de Sergio Ramos. Ora, o capitão do Real Madrid aplaudio o lutador irlandês e até lhe fez um convite. "Classe, companheiro! Queres vir fazer um treino ao Real Madrid? És mais do que bem-vindo a qualquer hora", escreveu. McGregor não se fez rogado: "Obrigada, mano. Da próxima vez que for a Madrid, seria uma honra"