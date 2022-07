A carregar o vídeo ...

"Parece um conto de fadas? Sim, é futebol. Estamos no Europeu e vamos com tudo". Foi desta forma que as redes sociais da Seleção Nacional deram o mote para o pontapé de saída de Portugal no Euro'2022 feminino. A equipa de Francisco Neto arranca a participação já no sábado, ante a Suíça.