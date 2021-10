A carregar o vídeo ...

A imprensa turca dá esta segunda-feira destaque a um momento curioso de Vítor Pereira na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Kasimpasa, na qual o técnico português do Fenerbahçe lembra as inúmeras lesões e conclui com um 'demolidor' "mesmo assim estamos em primeiro". O vídeo está a fazer nas redes sociais (neste momento somente no Twitter...)