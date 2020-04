O vídeo em que João Félix aparece e que Lionel Messi partilhou nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

'HomeTeam by Adidas' é a iniciativa que une desportistas representados pela marca alemã no período de isolamento social face à pandemia de Covid-19. O vídeo, que surge partilhado na página oficial do Instagram de Lionel Messi, reproduz o dia-a-dia de vários desportistas, entre eles o português João Félix, avançado do Atlético Madrid. Entre toques num rolo de papel higiénico a sessões de treinos 'especiais' são algumas das atividades feitas pelos desportistas. [Vídeo: Instagram / Lionel Messi]