Yannick Bolasie vai esta sexta-feira viver o seu primeiro dérbi lisboeta e nas redes sociais lançou esta noite um vídeo no qual é bem possível ver-se a expectativa que o duelo com o Benfica está a criar. "Temos uma besta diferente do habitual do nosso lado", escreveu o congolês na legenda ao vídeo publicado.