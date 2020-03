A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi às lágrimas quando viu um vídeo em que pessoal médico num hospital no Reino Unido cantava 'You’ll Never Walk Alone'. "Quando vi comecei logo a chorar. É inacreditável", admitiu o técnico, em declarações ao 'The Guardian'. (Vídeo Twitter)