A carregar o vídeo ...

Na Argentina um homem passou os últimos dois meses em confinamento devido à pandemia da covid-19, não viu nem teve contacto com ninguém mas teve agora uma 'recompensa' muito maior do que podia imaginar: conheceu o bisneto que nasceu durante a quarentena e as imagens estão a comover aquele país sul-americano. Ora veja. [Vídeo: Twitter].