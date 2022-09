O vídeo que está a indignar Espanha: ciclista força ultrapassagem e acaba a provocar acidente

A carregar o vídeo ...

Está a ganhar bastante destaque em Espanha um vídeo captado numa estrada na zona de Barcelona, no qual é possível ver-se um ciclista a tentar, a todo o custo, ultrapassar um carro numa estrada com vária curvas e contra-curvas. Depois de várias tentativas, o ciclista em causa consegue efetivamente consumar a ultrapassagem... até que choca de frente contra um carro que vinha no sentido inverso.