O vídeo que está a indignar Espanha: manifestação do VOX bloqueia passagem de ambulância

Em período de estado de emergência, o VOX decidiu protestar contra o governo de uma forma inovadora, enchendo as ruas de Madrid com vários carros, mas aquilo que era uma medida para manter o distanciamento social acabou por se transformar numa cena que está a indignar o país vizinho. Tudo porque, no meio do protesto, houve uma ambulância que ficou impedida de passar num momento em que acorria a uma emergência.