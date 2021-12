O vídeo que 'obrigou' o RB Salzburgo a pedir desculpa ao Sevilha

A carregar o vídeo ...

Um vídeo partilhado por Noah Okafor nas Stories do Instagram, onde se mostra parte da festa após o jogo com o Sevilha, 'obrigou' o RB Salzburgo a emitir um pedido de desculpas nas redes sociais. Tudo porque no vídeo em causa, captado em direto no discurso de um colega de equipa, é possível ouvir-se alguns termos ofensivos para com os espanhóis, nomeadamente o termo "idiotas espanhóis". "No meio da emoção por aquilo que foi um feito extraordinário, foram ditas palavras que não deviam ter sido ditas. Hoje [ontem] jogámos contra uma equipa forte e justa, a quem pedimos desculpas pela escolha de palavras. Pedimos perdão", podia ler-se na nota dos austríacos.