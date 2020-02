O vídeo que retrata mais um caso de racismo no futebol português

A carregar o vídeo ...

É mesmo o assunto destes dias no futebol português. O tema racismo chegou agora ao Campeonato de Portugal com um processo disciplinar instaurado ao Lourosa, por queixa do Arouca. No passado dia 2 deste mês, os arouquenses derrotaram os lusitanistas (1-0) no seu estádio. Decorria a segunda parte quando Sheriff, avançado ganês do líder da Série B, teve de ser assistido fora do relvado, numa zona perto de adeptos visitantes que, para além de insultos racistas, emitiram percetíveis sons de imitação de macacos. O Arouca não deixou passar o incidente sem apresentar queixa ao Conselho de Disciplina.