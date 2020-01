O vídeo sensual que a namorada de Zé Luís publicou por um motivo especial

A carregar o vídeo ...

Alesenka Lesenka arranjou uma forma bem especial de dar os parabéns a Zé Luís que esta sexta-feira celebra 29 anos. No Instagram, a namorada do avançado do FC Porto divulgou um vídeo do casal gravado nas Maldivas com uma mensagem especial: "Desejo-te uma vida brilhante, bonita e feliz, como neste vídeo! E eu sempre estarei lá!", escreveu a bailarina