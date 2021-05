A carregar o vídeo ...

Michael Ballack é o protagonista de um vídeo que se tornou ontem viral nas redes sociais depois de o ex-internacional alemão ser filmado a ver a final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, que decorreu ontem no Estádio do Dragão, enquanto estava num espaço noturno com a presença de amigos e de bailarinas... que davam nas vistas.