Acabou logo à primeira volta a corrida de Max Verstappen no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Tudo por conta de uma intensa batalha com Lewis Hamilton, na qual foi o holandês da Red Bull a sair a pior. Hamilton ficou com o carro danificado, mas seguiu em prova, ao contrário de Max, que se ficou por ali, até algo abalado pelo forma impacto.