O V. Guimarães divulgou ao início da noite nas redes sociais um vídeo no qual expressa a sua condenação aos atos de racismo. Neno, uma velha glória do clube, dá o mote e explica o porquê de o clube ser preto e branco, ao qual se seguem depoimentos de vários jogadores do clube.