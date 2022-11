O voluntário que já conquistou o coração de todos no Qatar a dizer... "metro"

A carregar o vídeo ...

O Mundial'2022 tem sido palco também de histórias bonitas, como a de Abubakr Abbass, um voluntário natural do Quénia, que conquistou o coração de todos que estão em Doha para ver os jogos por um motivo peculiar. É ele uma das pessoas encarregues de orientar os adeptos para rumar à estação de metro mais próxima e é mesmo por isso que se destaca. As suas indicações, e a forma como a dá, tornaram-se virais, de tal forma que esta sexta-feira até foi convidado para ver o jogo entre Estados Unidos e Inglaterra... com tratamento VIP.