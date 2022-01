A carregar o vídeo ...

Ja Morant mostrou na última madrugada que 'voar' é possível. Pelo menos na NBA. O jogador dos Memphis Grizzlies saltou de uma forma impressionante, agarrando a bola com as duas mãos e contra a tabela, evitando o cesto de Andre Ingram. Como se não bastasse, Ja Morant seguiu com a bola controlada. Para ver e rever!