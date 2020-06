Oblak bate recorde na liga espanhola mas não perde a modéstia

A carregar o vídeo ...

Na goleada por 5-0 do Atlético Madrid no reduto do Osasuna, Jan Oblak tornou-se no primeiro guarda-redes estrangeiro a atingir os 100 jogos sem sofrer golos na liga espanhola. E o esloveno que passou pelo Benfica 'só' precisou de 182 aparições para bater um recorde que pertencia a Miguel Reina (pai do também guardião Pepe Reina) desde as décadas de 60 e 70, quando ao serviço de Barcelona, Atlético Madrid e Córdoba atingiu essa mesma marca em 222 jogos. [Vídeo: Omnisport]