Paulo Sousa está a entrar com tudo nesta aventura ao leme do Flamengo e uma das exigências que fez foi a introdução de um ecrã gigante no campo de treinos da formação. Um 'telão' que permitirá análise ao minuto e uma série de funcionalidades que o técnico português considera essenciais. A FlaTV mostra-nos tudo!