Luciana Sampaio, jogadora da Casa do Benfica em Mortágua, anotou um golo soberbo no triunfo da sua equipa (4-1) sobre o Sport Viseu e Benfica, em duelo da taça de futsal feminino da AF Viseu. Veja bem e delicie-se com o lance. [Vídeo Casa do Benfica em Mortágua)