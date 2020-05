A carregar o vídeo ...

As obras do Bernabéu avançam a bom ritmo e até já há quem diga que poderão estar finalizadas por dentro e por fora no início de 2022, quase um ano antes do previsto. O facto do clube merengue jogar até final de 2020 e, Valdebebas pode ajudar a encurtar o tempo previsto para a conclusão da remodelação do estádio.