«Obrigado, Fábio»: o vídeo do FC Porto com Francisco Conceição que baralhou os adeptos

A carregar o vídeo ...

O FC Porto publicou no Instagram um vídeo com uma mensagem de Francisco Conceição a agradecer o apoio dos adeptos na vitória frente ao Estoril, mas na legenda escreveu "Obrigado, Fábio". Os adeptos dos azuis e brancos rapidamente questionaram sobre um possível 'erro', mas a resposta estava no que o filho de Sérgio Conceição afirma no vídeo... Quem é então o Fábio? [Vídeo Instagram FC Porto]