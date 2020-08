«Obrigado por me aturarem»: o discurso de Conceição aos jogadores do FC Porto após a conquista do campeonato

A carregar o vídeo ...

Um mês depois da conquista do campeonato nacional, o FC Porto recorreu este sábado às redes sociais do clube para partilhar o momento em que Sérgio Conceição discursou na roda com os jogadores no final do jogo com o Sporting, a contar para a 32.ª jornada da Liga NOS. Eis as palavras do técnico, que ainda apontou à conquista da Taça de Portugal, prova rainha que viria a conquistar de seguida, diante do Benfica. [Vídeo: FC Porto]