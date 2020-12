A carregar o vídeo ...

Romain Grosjean voltou esta quinta-feira ao paddock do circuito de Sakhir, no Bahrein, e teve oportunidade de reencontrar aqueles que lhe prestaram o primeiro socorro no violento acidente sofrido no último domingo. O piloto francês da Haas agradeceu pessoalmente a preciosa ajuda prestada pelos médicos e comissários do circuito. [Vídeo: Twitter Fórmula 1]