A carregar o vídeo ...

Rony Lopes, português que joga no Troyes, tem a particularidade de ter jogado do Manchester City, um dos finalistas da Liga dos Campeões, e no Sevilha, clube espanhol com o qual tem contrato e que pode vencer a Liga Europa mais uma vez. Esta coincidência foi o ponto de partida da conversa de Record com o jogador.