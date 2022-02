A carregar o vídeo ...

O Sporting foi goleado este domingo pelo OC Barcelos por 6-0, numa partida na qual tudo saiu bem aos minhotos. O lance do quarto golo, marcado por Darío Giménez, é um bom exemplo disso mesmo. Com o jogador do conjunto de Barcelos a fazer uma incrível maldade a Ângelo Girão neste lance de bola parada. [Vídeo: OC Barcelos]