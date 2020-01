Octávio Lopes: «Tiago Ilori não tem qualidade para jogar no Sporting»

A carregar o vídeo ...

Dois golos de Rafa garantiram sexta-feira a vitória do Benfica no terreno do Sporting, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da Liga NOS. As águias somam mais 19 pontos que os leões ( veja aqui a classificação ). O dérbi foi a analisado a CMTV, com o jornalista Octávio Lopes a considerar que há vários que não têm valor para jogar no clube leonino.