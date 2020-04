Octávio Machado conheceu André Geraldes "debaixo do aqueduto": «Íamos ter com o Bruno de Carvalho e o Jesus»

A carregar o vídeo ...

Para lá de ter falado da situação de Paulinho no Sporting e também de ter assumido o desejo de ver o Farense triunfar, Octávio Machado contou esta quinta-feira, durante um direto feito no Facebook os algarvios, a forma como conheceu André Geraldes, o atual diretor desportivo da formação farense, com o qual trabalhou nos leões.