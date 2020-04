«Ofensa não é piada, é violência!»: Romário faz duras críticas a dupla de humoristas

A carregar o vídeo ...

Abner Henrique e Dihh Lopes são os humoristas de quem se fala atualmente no Brasil, mas não pelas melhores razões. A dupla humorista está a receber duras criticas por fazer piadas com autistas, deficientes físicos e pessoas com síndrome de Down, incluindo Romário: "Para ser humorista, no mínimo, se exige inteligência, porque é preciso enxergar além do que a maioria das pessoas enxergam. Identificar e reproduzir preconceitos para uma plateia que concorda com suas falas exige muito pouco da capacidade cognitiva. É extremamente medíocre acreditar que um corpo padrão, sem deficiências físicas, o faz melhor que alguém. Por isso, ofender pessoas com deficiência, debochar de violência contra mulheres e de vítimas de crimes bárbaros demonstra somente falta humanidade, não há talento na crueldade. Ofensa não é piada, é violência! E é lamentável que pessoas queiram ganhar dinheiro produzindo conteúdo para alimentar o lado nefasto das pessoas. Se você consome este tipo de conteúdo, acredite, você não é muito melhor do que este babaca", escreveu o antigo futebolista, campeão mundial pelo Brasil em 1994, que atualmente é senador pelo Rio de Janeiro. Também o Comité Paraolímpico Brasileiro (CPB) vai notificar o Ministério Público pelas graves ofensas.