OficialPi e o mítico Benito Villamarín: «Era muito fixe se as pessoas tivessem a oportunidade de experienciar algo assim»

Miguel Monteiro, ou simplesmente 'Pi' como é conhecido nas redes sociais, capitaneou a equipa de criadores de conteúdos que representou Portugal na primeira edição do Mundial de Streamers, disputado no último fim de semana em Sevilha, no mítico estádio Benito Villamarín.



Em exclusivo a Record, o único meio de comunicação português a fazer a cobertura do evento, Miguel Monteiro falou sobre a entrada em falso da formação lusa diante da mais preparada Espanha, sem esquecer a importância de Portugal ter marcado presença num evento que contou com mais cinco países (Espanha, Argentina, México, Colômbia e França) e 120 influenciadores digitais.