Oito mortos e vários feridos após derrocada de ravina atingir lanchas com turistas no Brasil

Quatro embarcações com turistas foram atingidas este sábado por rochas que se desprenderam de uma ravina no Lago de Furnas, na região da cidade de Capitólio, no estado brasileiro de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte de oito pessoas este domingo. De acordo com a mesma fonte, citada pela CNN Brasil, há ainda 27 feridos, 23 deles com ferimentos considerados leves e outros dois com fraturas expostas.