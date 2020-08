«Ok, o Kobe Bryant está cá»: fenómeno no jogo dos LA Lakers deixou LeBron James arrepiado

A carregar o vídeo ...

Os LA Lakers venceram (135-115) os Portland Trail Blazers no jogo 4 da 1.ª ronda do playoff na conferência Oeste da NBA, num encontro realizado no 'dia de Kobe Bryant' - 24 de agosto (mês 8), em referência aos dois números que o malogrado basquetebolista utilizou. Além desse aspeto, durante a partida registou-se quase que um fenómeno sobrenatural, quando o marcador registou... 24-8 a favor dos Lakers. "Quando olhei e vi o resultado disse 'ok, ele está cá no pavilhão'", admitiu LeBron James.