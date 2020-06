O V. Guimarães sofreu logo aos 55 segundos no dérbi com o Sp. Braga mas conseguiu a reviravolta à passagem do minuto 35 neste belo cabeceamento de Bruno Duarte. A bola ainda bateu no poste antes de entrar e Matheus bem se esticou mas não conseguiu evitar o golo. [Vídeo: VSports]