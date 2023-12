«Olé, olé, olé, olé, Jesus, Jesus!»: Adeptos do Al Hilal fazem uma nova versão do cântico a JJ

A carregar o vídeo ...

A liderar de forma isolada o campeonato e com o apuramento para as meias-finais da Taça do Rei saudita garantido, o momento que se vive no Al Hilal é de pura felicidade e harmonia. Esta segunda-feira, após o triunfo da equipa de Riade por 3-0 sobre o Al Taawon, o Al Hilal partilhou nas redes sociais um momento em que é possível ver Jorge Jesus e os adeptos do clube em perfeita sintonia. "Olé, olé, olé, olé, Jesus, Jesus!", cantavam os adeptos nas bancadas, enquanto JJ acenava e agradecia. De recordar que este foi um cântico que teve origem no Brasil, numa altura em que Jorge Jesus orientava o Flamengo. [Vídeo: Al Hilal]